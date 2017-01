Kluivert zou eerste basisplek in ArenA 'gruwelijk' vinden

16:13 – Zijn eerste basisplaats in de A-selectie van Ajax lonkt voor Justin Kluivert. De 17-jarige aanvaller verschijnt komende zondag in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag mogelijk aan de aftrap omdat Bertrand Traoré, Anwar El Ghazi en Vaclav Cerny om uiteenlopende redenen niet tot de beschikking staan van coach Peter Bosz.



"Ik ben er klaar voor", zegt Kluivert, in de laatste twee competitieduels al invaller bij Ajax, tegen RTV Noord-Holland over een mogelijk basisdebuut. Hij vindt het mooi dat het in de Amsterdam ArenA zou kunnen gebeuren. "Als kleine jongen ga je naar de ArenA om te kijken naar je idolen en ik ben er natuurlijk ook als ballenjongen geweest. Je wil daar zelf dan ook staan en als dat gebeurt zou dat wel heel gruwelijk zijn."



El Ghazi ontbreekt bij Ajax omdat hij bezig is met een transfer naar Lille. Mogelijk haalt de Amsterdamse club een vervanger voor hem, maar daarover maakt Kluivert zich niet druk. "Ik ben nog jong, ik kijk nog rustig de kat uit de boom. Als Ajax een speler haalt dan is dat geen probleem, dan ontwikkel ik mij door bij Ajax A1 of Jong Ajax", blijft hij nuchter.