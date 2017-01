Moreirense verrast Benfica in beker, Luik stelt weer teleur

26 januari 2017 – Zeven van de negen voorgaande edities van de Taça da Liga, het tweede bekertoernooi van Portugal, waren een prooi voor Benfica. Een tiende titel zal er dit jaar echter niet komen. De topclub uit Lissabon ging donderdag in de halve finale verrassend met 3-1 onderuit bij Moreirense.



Eduardo Salvio bracht Benfica in de zesde minuut nog wel aan de leiding in het Estádio Do Algarve, maar in de tweede helft kantelde de thuisclub de score. Ousmane Drame maakte vlak na rust gelijk, daarna groeide Emmanuel Boateng met twee goals uit tot de held van het publiek. Moreirense speelt zondag in de finale tegen Sporting Braga.



In de Belgische Pro League blijft Standard Luik maar teleurstellen. De gevallen topclub moest op bezoek bij KAS Eupen genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel, waardoor het nu in de laatste vijf duels slechts vier punten heeft gehaald. Voormalig Internazionale-speler Ishak Belfodil redde in de slotfase het punt voor Standard, dat met 32 punten negende staat in het klassement.