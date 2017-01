Benitez haalt Krul niet vroegtijdig terug naar Newcastle

8:30 – Tim Krul heeft tijdens zijn verhuurperiode bij Ajax nog geen minuut onder de lat gestaan bij de Amsterdamse hoofdmacht, maar Newcastle United zal hem niet vroegtijdig terughalen naar St. James' Park. Dat heeft manager Rafael Benitez laten weten. Hij neemt genoegen met zijn huidige keepers: Rob Elliot, Matz Sels en Karl Darlow.



Bij Newcastle concurreren Sels en Darlow momenteel met elkaar, maar is Rob Elliot ook weer wedstrijdfit na een blessure. Ondertussen zit Krul niet echt lekker in Amsterdam, waardoor Ajax wellicht meedenkt aan een oplossing en zelfs Chelsea genoemd werd. Ajax zou naar verluidt graag de huurovereenkomst doorknippen, maar Newcastle hoeft hem door haar luxesituatie met de keepers nog niet terug. "Wij zitten hier al met een speciale situatie: we hebben drie zeer goede keepers", zegt Benitez tegen The Chronicle.



"Niemand van deze keepers zal gaan. De geruchten over een terugkeer van Tim Krul? Daar is geen kans op, omdat we blij zijn met de drie huidige doelmannen", geeft Benitez aan. Mogelijk biedt een verhuur aan een andere club uitkomst voor Krul. Dat zou mogen, omdat hij begin dit seizoen wegens zijn blessure geen minuut keepte bij Newcastle.