Copa del Rey: Atlético-Barça, Celta of Alavés in finale

13:21 – In Spanje is op deze vrijdagmiddag de loting voor de halve finales van de Copa del Rey verricht. Uit de koker kwam een bijzonder leuk potje: Atlético Madrid ontmoet FC Barcelona. Dat houdt logischerwijs wel in dat dit niet de finale zal zijn. Celta de Vigo of Alavés, die elkaar in de andere halve eindstrijd treffen, wordt naast één van de twee topteams de andere finalist.



De eerste wedstrijd tussen Atlético en Barça zal gespeeld worden in het Estadio Vicente Calderón in Madrid, de return vindt plaats in Camp Nou. Deel één van het tweeluik vindt plaats op 1 februari, de terugwedstrijd speelt zich exact een week later af. Celta de Vigo speelt als eerste thuis tegen Alavés.



Barça en Atlético plaatsten zich deze week ten koste van respectievelijk Real Sociedad en Eibar voor de laatste vier van de Copa del Rey. Celta wist verrassend genoeg Real Madrid uit het bekertoernooi te stoten, terwijl Alavés afrekende met het nietige Alcorcón.