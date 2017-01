Vraagtekens bij Vitesse na bekerduel, Van den Brom verrast

16:28 – Voor Vitesse en AZ was het een goede week met successen in het bekertoernooi. Beide clubs bereikten de halve finale en aanstaande zondag staan ze tegenover elkaar in het Gelredome. Weet Vitesse de punten in Arnhem te houden dan is het verschil met nummer vijf AZ nog slechts twee punten.



"Dit is wat we als club willen"

Trainer Henk Fraser en zijn selectie genoten vrijdagochtend nog na van de overwinning op Feyenoord in het bekertoernooi. Een paar uur later ging de focus echter op het duel met AZ van zondag. Verschillende spelers hebben pijntjes overgehouden aan de midweekse wedstrijd, maar voor Fraser is dat geen groot probleem. "We hebben nog twee dagen. Daarbij is dit toch wat we als club willen? Twee wedstrijden in de week, daar moeten ze dan maar alvast aan gaan wennen", zegt hij tijdens de persconferentie.



Fraser benadrukt dat de wedstrijd tegen AZ een bijzonder belangrijke is als Vitesse nog wat verder wil stijgen op de ranglijst. De trainer stelt ook dat de Arnhemmers een voorbeeld kunnen nemen aan AZ. "AZ laat de afgelopen jaren zien waar Vitesse naar toe wil. Net als wij zitten bereikten zij deze week de halve finale. In de competitie willen wij de achterstand verkleinen." In het Gelredome kan Fraser niet beschikken over Navarone Foor, hij is namelijk geschorst.



"Vitesse heeft mij verrast"

John van den Brom bekeek donderdag het bekerduel tussen Vitesse en Feyenoord en was onder de indruk van de ploeg van Fraser. "Ze speelden in de eerste helft 4-4-2 met een ruit op het middenveld. Na rust hebben ze dat weer omgezet naar 4-3-3 met de punt naar voren. Toen ging het lopen. Vitesse heeft een ploeg die naar de voetballende oplossing blijft zoeken. Daar hebben ze ook de creatieve spelers voor. Door hun overwinning in het bekertoernooi hebben ze, net als wij, een boost gekregen", zegt hij op de website van AZ.



Tijdens de training van vrijdag werkte Muamer Tankovic een apart programma af, maar zaterdag traint hij gewoon weer mee. "Dat was uit voorzorg. Donderdag heeft Tanko een tik gehad tijdens de training", legt Van den Brom uit, die ook aandacht gaf aan de rol van Derrick Luckassen bij AZ. "Zijn koppend vermogen is een extra wapen. Ik vind dat hij steeds bepalender wordt in het veld. Qua spel wordt hij heel volwassen."