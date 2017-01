De Derby van het Noorden blijft een speciale wedstrijd

16:29 – Kleurt het noorden van Nederland komende zondag blauw-wit of groen-wit? Dat is de vraag die de bovenste twee provincies van het land dit weekend bezighoudt. De Derby van het Noorden tussen sc Heerenveen en FC Groningen (zondag, vanaf 12.30 uur) is een clash tussen de nummers vier en tien van de Eredivisie. Trainer Jurgen Streppel en Ernest Faber blikken vooruit op de beladen burenruzie.



Streppel: "Speciale wedstrijd"

Na vervelende verliespartijen tegen PSV (4-3) en AZ (1-0, beker) is de timing van de derby uitstekend, vindt Streppel. "Voor Groningen hoeft niemand zich op te laden", zegt de keuzeheer van Heerenveen op de clubwebsite. Hoewel hij geen goede resultaten overhield aan de bezoekjes aan Eindhoven en Alkmaar, toont hij zich optimistisch. "Het is maar net hoe je er naar wilt kijken. Wij zijn positief ingesteld. Ik heb meer goede dan slechte dingen gezien. We hebben de tegenstander afgejaagd en met goed positiespel onze wil opgelegd. We speelden prima, alleen viel het resultaat tegen", benadrukt Streppel. "Het kan een keer gebeuren dat je niet scoort."



Stijn Schaars en Henk Veerman zijn nog niet fit, maar Joost van Aken lijkt weer te beginnen. "We zijn hartstikke fit en staan er zondag weer. Daar maak ik me geen moment zorgen over", vertelt Streppel, die weet dat de derby tegen Groningen enorm leeft in het noorden. "Het is een speciale wedstrijd. Groningen heeft wat mutaties doorgevoerd en voor een andere speelwijze gekozen. Ze spelen heel gestructureerd en zijn gevaarlijk in de omschakeling. We moeten waken voor de counter", waarschuwt de Heerenveen-trainer.



Faber noemt 1200 uitfans 'super-prettig'

Aan de zijde van Groningen leeft de wedstrijd minstens net zo erg. De nummer één van het rechterrijtje reist met vertrouwen af naar het Abe Lenstra Stadion, ook al is Tom van Weert (enkelblessure) er nog niet bij. "Het is natuurlijk een mooie wedstrijd, de Derby van het Noorden. Dan is het super-prettig dat we worden gesteund door veel supporters (1200, red.). De steun van een vol uitvak is een extra stimulans om voor een goed resultaat te gaan. We willen graag winnen om naar boven te kunnen blijven kijken", aldus Faber op het digitale thuis van Groningen.

Faber gaat niet echt sleutelen aan zijn startopstelling. "We gaan voor de drie punten op de manier waarop we dat de laatste weken doen", geeft de oefenmeester van Groningen aan. "Vanuit onze speelwijze moeten we gebruik maken van hun zwakke kanten. Het wordt een mooie uitdaging om daar voor de volle winst te gaan. Ze hebben veel beweging voorin, ze niet aan het voetballen komen en daarvoor moeten we de ruimtes klein houden."