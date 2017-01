Petrovic gaat voor punten: "Anders beter thuisblijven"

17:49 – Zeljko Petrovic gaat met ADO Den Haag op bezoek bij Ajax in de Amsterdam ArenA voor een goed resultaat. De trainer beseft dat het een moeilijke wedstrijd gaat worden tegen de nummer twee van de Eredivisie, maar stelt ook dat je zonder ambitie beter thuis kunt blijven.



"Het wordt een zware wedstrijd, maar als sportman wil je altijd een resultaat halen. Anders kan je beter thuis blijven. In iedere wedstrijd krijg je kansen", zegt Petrovic op het clubkanaal van ADO Den Haag. "We moeten wel zorgen dat we compact spelen, zodat we wellicht in de counter kunnen profiteren. In een stadion met 50.000 mensen; dat is een uitdaging voor onze spelers. Ik geloof in de kansen, dat het moeilijk is weet iedereen."



ADO heeft met Abel Tamata, Guyon Fernandez, Jan Wuytens en Donny Gorter enkele spelers op de proef. Petrovic is tot nu toe tevreden over het viertal en zou ze graag bij de groep houden. "Zij trainen goed deze week. Het probleem is alleen dat ze allemaal lange tijd geen wedstrijden hebben gespeeld. Wuytens is het meest fit van allemaal. Ik hoop dat ze bij ADO Den Haag blijven. Ze willen zichzelf in the picture spelen. Ze komen hier niet voor geld", aldus de trainer, die stelt dat de meeste proefspelers nog drie of vier weken nodig hebben om fit te worden.