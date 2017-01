Eintracht Frankfurt wint van Schalke en stijgt naar plaats drie

22:32 – Eintracht Frankfurt heeft goede zaken gedaan in de Bundesliga door Schalke 04 met 0-1 te verslaan. Alexander Meier tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De club doet verassend mee om de bovenste plaatsen in Duitsland en bezet momenteel de derde plek.



Eintracht Frankfurt kwam in de eerste helft op voorsprong toen clubtopscorer Meier na een vrije trap van Makoto Hasebe de 0-1 kon binnenschieten. Schalke deed tot dat moment niet veel onder voor de bezoekers en dat bleef ook de rest van de eerste helft zo.



Na rust was Schalke zelfs de bovenliggende partij en ging de ploeg nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. De kansen waren er en onder anderen Guido Burgstaller kreeg een goede mogelijkheid op de 1-1, maar Schalke slaagde er niet in om door de verdediging van Frankfurt heen te breken. De club blijft na de nederlaag op de tiende plaats staan.