Gudelj blikt terug: "Ligt aan mij, maar vooral aan Ajax"

9:17 – Nemanja Gudelj heeft een zeer vervelend gevoel overgehouden aan de manier waarop hij is vertrokken bij Ajax. Peter Bosz stelde in de media dat de middenvelder 'het niet meer kon opbrengen om op de bank te zitten', maar volgens de 25-jarige Serviër lag de situatie anders. De naar Tianjin TEDA vertrokken speler is niet blij met de manier waarop Ajax met hem om is gegaan.



Dat vertelt hij in De Telegraaf. "Natuurlijk was ik liever door de voordeur weggegaan. Dat dit niet is gelukt, ligt aan mij, maar vooral aan Ajax, vind ik." Gudelj noemt het 'een miscommunicatie' dat hij niet meer op de bank zou willen zitten. Trainer Peter Bosz bracht dat wel zo naar buiten. "Ja, en dat neem ik hem kwalijk. Dit heeft mijn verhouding met de fans verpest", stelt Gudelj.



Hij kijkt zelf anders tegen de situatie aan. "In een seizoen wordt er veel tussen de trainer en spelers gesproken. En in één van die gesprekken heb ik gezegd dat ik het mentaal zwaar had. Welke speler die de afgelopen seizoenen alles heeft gespeeld en op de bank belandt, heeft dat niet? Naar buiten toe werd opeens gezegd dat ik niet meer op de bank wilde zitten, me buiten de groep plaatste en ik zou denken: 'Stik er maar in'. Juist niet! Om voor elkaar door het vuur te kunnen gaan, vind ik dat je altijd eerlijk naar elkaar toe moet zijn. Dat was ik, maar het werd tegen me gebruikt."