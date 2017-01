Peterson: "Voelde in mijn buik dat ik naar Heracles moest"

10:36 – Het is een bewogen week geweest voor Kristoffer Peterson. De Zweed verloor woensdag met FC Utrecht na een spannende strafschoppenserie van SC Cambuur in de beker en werd daags na die deceptie verkocht aan Heracles Almelo. Hij hoopt bij zijn nieuwe club veel speelminuten te kunnen maken.



De 22-jarige aanvaller heeft voor 2,5 jaar getekend bij Heracles. "Alles draaide voor mij puur om het gevoel", vertelt hij op de website van zijn nieuwe broodheer. "Nadat Heracles Almelo zich had gemeld, heb ik een paar dagen de tijd genomen om er over na te denken. Toen wist ik het zeker: dit voelt goed. Verschillende zaken speelden daarbij mee. Heracles Almelo beschikt over goede spelers, het systeem past bij me, het stadion is prachtig en van de fans weet ik dat ze behoorlijk fanatiek kunnen zijn."



In Almelo hoopt hij het plezier in het voetbal terug te vinden. "Ik wil weer kunnen genieten van het spelletje en zo vaak mogelijk op het veld staan, lekker voetballen. Dat is op mijn leeftijd belangrijk en ik heb er alle vertrouwen in dit bij Heracles Almelo te kunnen doen", zegt Peterson, die speelgerichtigd is voor het duel met PSV van zaterdag. "Het papierwerk is afgerond en ik ben fit. Als de trainer mij nodig heeft, zal ik er staan."