Van Amersfoort raakt plek kwijt aan Ødegaard: "Balen"

In de eerste seizoenshelft was de pas negentienjarige Pelle van Amersfoort een verrassende en stabiele kracht op het middenveld van sc Heerenveen, maar door de komst van Martin Ødegaard dreigt hij zijn basisplaats in Friesland te verliezen. Van Amersfoort vindt dat jammer.



Het jeugdproduct van Heerenveen begrijpt dat Ødegaard niet voor de reservebank naar het Abe Lenstra Stadion is afgereisd. "Ik weet ook wel met welke bedoelingen Martin hier is gekomen", zegt Van Amersfoort in de Leeuwarder Courant. "Een jongen die door Real Madrid aan Heerenveen wordt verhuurd - die gaat spelen. Wij zien op de training allemaal dat hij een toptalent is. Het is alleen heel jammer dat ik de dupe van zijn komst ben. Ik ben fit en heb het afgelopen half jaar goed gespeeld. Normaal gesproken beland je dan niet op de bank."



Van Amersfoort begon het seizoen sterk, aangezien hij de topscorer van de voorbereiding was bij Heerenveen. "En ik kwam vanuit het niets in de basis. Een heerlijk gevoel. Het ging ook meteen hartstikke lekker", zegt de middenvelder, die treurt om het feit dat hij zijn plaats kwijt lijkt te raken aan Ødegaard. "Ik baal van deze situatie. Maar ik moet de knop omzetten. Het enige wat ik nu kan doen, is mijn stinkende best op de trainingen en zorgen dat ik een betere voetballer word."