Villarreal boekt tegen Granada weer eens een zege

15:09 – De afgelopen drie duels wist Villarreal niet te winnen in de competitie, maar zaterdagmiddag heeft de ploeg eindelijk weer eens een zege genoteerd in La Liga. Tegen hekkensluiter Granada CF won de nummer zes van de competitie met 2-0.



Ondanks dat Villarreal het overwicht had in de wedstrijd, duurde het even voordat de thuisploeg de score wist te openen. Bruno Soriano was bij de thuisclub de gevierde man, toen hij kort voor rust de 1-0 op het scorebord zette. In de tweede helft werd het duel beslist door verdediger Álvaro, die twintig minuten voor het einde verantwoordelijk was voor de 2-0.



Door de zege staat Villarreal steviger op de zesde plaats, terwijl Granada de hekkensluiter van de competitie blijft.