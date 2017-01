Janssen helpt Spurs ontsnappen, ook Chelsea en City door

17:57 – Na de nederlaag van Liverpool eerder op de dag tegen tweedeklasser Wolverhampton Wanderers dreigde ook Tottenham Hotspur zich te blameren in de vierde ronde van de FA Cup. De Londenaren kwamen zaterdag op het eigen White Hart Lane tegen vierdeklasser Wycombe Wanderers met 0-2 en 2-3 achter, maar wonnen door late goals toch nog met 4-3. Chelsea en Manchester City bereikten zonder grote problemen de volgende ronde van het Engelse bekertoernooi.



In de Premier League pakte Tottenham in de laatste zeven wedstrijden maar liefst negentien punten, maar voor de ontmoeting met Wycombo koos manager Mauricio Pochettino voor een B-elftal. Desondanks begon Vincent Janssen nog steeds op de bank bij de Londenaren, die door twee tegengoals van Paul Hayes, waaronder één penalty, bij rust tegen een 0-2 achterstand aankeken.



Tottenham knokte zich in het tweede bedrijf binnen vier minuten terug tot 2-2. Heung-Min Son was in de zestigste minuut verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer en kort daarna benutte de direct na de pauze ingevallen Janssen een penalty (2-2). Na tachtig minuten moest Tottenham verder met tien man. Kieran Trippier viel geblesseerd uit, maar Pochettino had op dat moment al drie keer gewisseld.



Wycombe leek te gaan profiteren van het numerieke overwicht. De bezoekers maakten in de 83ste minuut via Garry Thompson de 2-3. Een blamage dreigde voor The Spurs met Michel Vorm onder de lat, maar Dele Alli was in de 89ste minuut verantwoordelijk voor de 3-3. Zo had het Tottenham-tiental tenminste nog een replay, maar het kreeg zelf snog meer. In de zevende minuut van de extra tijd bediende Janssen Son en de Aziaat zorgde met de 4-3 voor een grote zucht van opluchting op White Hart Lane.



Chelsea versloeg tweedeklasser Brentford FC met 4-0, door goals van Willian, Pedro, Branislav Ivanovic en Michy Batshuayi (penalty). Nathan Aké stond in de basis bij de Londenaren, bij de bezoekers was de vrijdag van PSV overgenomen Florian Jozefzoon nog afwezig. Raheem Sterling, Leroy Sané en Yaya Touré zorgden er met ieder één treffer voor dat Manchester City met 0-3 won bij Crystal Palace.