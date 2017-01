Wenger ziet Arsenal vanaf tribune winnen: "Was lastig"

21:14 – Wegens zijn gedrag in de slotfase van het duel met Burnley FC van vorige week moest Arsenal-manager Arsene Wenger zaterdag op de tribune plaatsnemen in het FA Cup-duel met Southampton. Desondanks boekte de Londense formatie een 0-5 zege in het St. Mary's Stadium.



"Hoe het was vanaf de tribune? Je mist iets", reageerde Wenger na afloop voor de camera van het Britse BT Sport. "Ik heb zoveel tijd doorgebracht op de bank dat het moeilijk was om ver weg te zitten, maar het belangrijkste is dat we hebben gewonnen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld. We waren heel gevaarlijk, hadden de controle en waren explosief. Iedereen heeft goed gespeeld."



Danny Welbeck maakte de 0-1 en 0-2 voor Arsenal. De aanvaller stond in 2016 ruim een half jaar aan de kant vanwege een zware knieblessure. "Ik had niet verwacht dat hij zo snel weer zou scoren, maar dit laat zien dat hij hongerig is", constateerde Wenger. "Hij was ontzettend scherp, dat komt doordat hij hard heeft gewerkt. Daarvoor is hij vanavond beloond, daar zijn we blij mee."