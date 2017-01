De Koning verwijt Eagles niets na verlies tegen Utrecht

22:28 – Hekkensluiter Go Ahead Eagles ging zaterdag voor de vierde keer op rij onderuit in een thuiswedstrijd. In Deventer won FC Utrecht met 0-1 van de promovendus. Hans de Koning, de trainer van Go Ahead, neemt zijn spelers echter niets kwalijk.



"We hebben er alles aan gedaan en ik kan de ploeg niets verwijten", aldus De Koning bij de NOS. "Tegen een goede ploeg als FC Utrecht moet het organisatorisch goed staan. Het stond ook aardig, maar dan is het jammer dat door een eigen goal de wedstrijd op zijn kant gaat."



In de tweede helft zag De Koning meer energie bij Go Ahead, maar in de 62ste minuut moest zijn elftal verder met tien man. Invaller Darren Maatsen kreeg rood wegens natrappen. "Toch hoop je dat er nog een goal valt, maar op een paar mogelijkheden na waren we voorin krachteloos. Met passie en energie probeerden die gasten het nog, maar dan zie je toch dat Utrecht gewoon te sterk is."