Cocu: "Was niet bang dat we hier zouden stranden"

22:33 – Net als vorige week tegen sc Heerenveen (4-3) stelde PSV zaterdag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo pas in de slotfase de drie punten veilig. Door een doelpunt van Davy Pröpper in de 87ste minuut wonnen de Eindhovenaren met 1-2 in het Polman Stadion. Coach Phillip Cocu had altijd vertrouwen in een goede afloop.



"Ik heb niet even gedacht dat we hier zouden stranden in de titelrace", aldus Cocu bij FOX Sports. "Wel vond ik onze eerste helft niet goed, maar in het tweede bedrijf waren we een stuk beter. We waren veel gevaarlijker en zij kwamen niet echt meer tot kansen. Dus ik heb wel het gevoel gehouden dat we hier nog konden winnen."



"Je schrikt wel van de 1-1, want in de fase daarvoor hadden we het nagelaten om de tweede te maken. Dan was het gespeeld, maar het werd dus toch nog spannend", vervolgde Cocu. De oefenmeester denkt dat de manier waarop vorige week van Heerenveen werd gewonnen zijn elftal vertrouwen heeft gegeven. "Ze hebben nu het geloof dat het ook in de laatste tien minuten nog kan gebeuren. Dat gebeurde ook, al was het natuurlijk wel met enig fortuin."