Van der Gaag: "Het ergste is dat wij het lieten gebeuren"

28 januari 2017 – Excelsior heeft een vervelende avond achter de rug. Tegen degradatieconcurrent Roda JC Kerkrade verloren de Kralingers met 4-0, terwijl de tegenstander al het hele seizoen moeite heeft met scoren.



Excelsior kwam al in de achttiende minuut met tien man te staan, nadat Jurgen Mattheij rood had gekregen wegens het neerhalen van een doorgebroken speler. Uit de daaropvolgende vrije trap viel de 1-0. "Een dubbele tegenslag", verzucht Excelsior-coach Mitchell van der Gaag op de clubwebsite.



Vanwege de rode kaart haalde Van der Gaag aanvaller Terell Ondaan naar de kant en bracht verdediger Henrico Drost binnen de lijnen. "Desondanks bleef Roda JC onrustig", reageert Van der Gaag. "Wij liepen de laatste minuten voor rust wel te ver naar achteren. We moeten dan met 1-0 de rust zien te halen…"



Dat lukte niet: op slag van rust kopte Mitchel Paulissen de 2-0 binnen. "Dat mag niet gebeuren op die manier, dat heeft niets met tien tegen elf te maken", moppert Van der Gaag. In de tweede helft liep Roda JC uit naar een 4-0 overwinning. "Het ergste is dat wij het lieten gebeuren. Dat neemt niets weg van de verdienste van Roda JC, maar wij oogden heel kwetsbaar en lieten het allemaal gebeuren."