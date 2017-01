Anastasiou liet spelers voor duel motivatievideo zien

28 januari 2017 – Slechts acht keer scoorde Roda JC Kerkrade in de eerste negentien wedstrijden, maar zaterdag kwamen daar in één klap vier doelpunten bij. De Limburgers wonnen het thuisduel met Excelsior met 4-0.



"Voor het duel hebben we onze intentie besproken. We wilden controle en het spel maken", aldus Roda JC-coach Yannis Anastasiou bij FOX Sports. Excelsior kwam al in de achttiende minuut met tien man te staan door een rode kaart van Jurgen Mattheij. Uit de daaropvolgende vrije trap viel de 1-0 en nog voor rust maakte Roda JC een tweede goal. "Door de 2-0 hadden we meer lucht en vertrouwen, denk ik. Daarna hebben we nog een paar mooie doelpunten gemaakt. Je merkt dat het vertrouwen bij de jongens groter wordt. Dit hadden we hard nodig."



Voor de wedstrijd liet Anastasiou zijn spelers een motivatievideo zien. Daarin kwamen niet alleen de prestaties tot dusver voorbij, maar ook een aantal gemiste kansen. "We hebben gesproken over onze concentratie en rust voor het doel. Misschien heeft het geholpen", reageerde Anastasiou. De Griekse oefenmeester blijft bescheiden. "Dit is goed voor het vertrouwen van iedereen, maar we moeten gewoon doorgaan. Hiervan kunnen we vanavond genieten, maar vanaf morgen moeten we ons weer richten op de volgende wedstrijden."