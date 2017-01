FC Barcelona verliest dure punten bij Real Betis

13:56 – FC Barcelona zal niet met een al te goed gevoel terugkijken naar de wedstrijd tegen Real Betis. Er werd met 1-1 gelijkgespeeld en dat betekent duur puntenverlies voor nummer twee van Spanje. Daarbij zullen de Catalanen nog wel eens terugdenken aan de beslissing van de scheidsrechter om geen goal toe te kennen nadat een schot van Luis Suarez minstens een meter over de lijn was geweest.



FC Barcelona had het lastig op bezoek bij Real Betis, de nummer twaalf van de Primera División, en slaagde er niet heen om door de verdediging heen te breken. Pas een kwartier voor tijd viel de openingstreffer. Barcelona was al gewaarschuwd toen Betis een grote kans net niet wist te verzilveren, maar keek enkele minuten later alsnog tegen een achterstand aan. Op aangeven van Ryan Donk was het Alexander Alegria die de 1-0 maakte.



De bezoekers leken de achterstand heel snel weer ongedaan te maken. De inzet van Luis Suarez werd door een Betis-verdediger uit het doel gehaald, maar de bal was toen al over de lijn geweest. De scheidsrechter was dat echter ontgaan en gebaarde door te spelen. De Uruguyaan kreeg enkele minuten later alsnog zijn doelpunt. Op aangeven van Lionel Messi zorgde hij in de laatste minuut van de officiële speeltijd voor de 1-1.



Barcelona staat op de tweede plek in de Primera División met één punt achterstand op Real Madrid. De koploper komt zondag echter nog in actie tegen Real Sociedad en kan dus twee punten uitlopen.