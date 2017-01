Faber: "Verwacht meer goals in dit soort wedstrijden"

15:21 – De Noordelijke Derby eindigde in een teleurstellende 0-0 en niet alleen de toeschouwers, maar ook FC Groningen-trainer Ernest Faber had er meer van verwacht. Hij zegt niet ontevreden te zijn met een punt, maar denkt wel dat zijn ploeg voor het doel scherper had kunnen zijn.



"In dit soort wedstrijden verwacht je meer doelpunten", begint Faber in gesprek met FOX Sports. "We hebben prima verdedigd en een redelijke wedstrijd gespeeld, maar waren niet doortastend genoeg. We hebben een paar kansen gekregen, maar zeker in dit soort duels moet je die afmaken. Tot op vijf meter van het doel ging het wel goed, maar daarna niet meer want anders hadden we wel gescoord."



Ondanks de teleurstelling over het spel was Faber niet ontevreden met een punt. "Opzich is dit een goed resultaat. We hadden er meer uit kunnen halen, maar uiteindelijk is het prima. Heerenveen heeft meer punten dan wij en het is goed dat we ons met zo'n ploeg kunnen meten. Soms moet je gewoon tevreden zijn met een punt", besloot hij.