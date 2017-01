Juventus simpel langs Sassuolo, AS Roma gaat onderuit

17:03 – Juventus gaat na zondag steviger aan kop in de Serie A. Op bezoek bij Sassuolo werd er met 0-2 gewonnen terwijl de nummer twee AS Roma onderuit ging tegen Sampdoria. AC Milan verloor van Udinese en ziet Fiorentina, dat gelijkspeelde tegen Genoa iets dichterbij komen op de ranglijst



Juventus had tegen Sassuolo genoeg aan de eerste helft voor de overwinning. Gonzalo Higuain was al na negen minuten trefzeker voor Juventus en tekende voor zijn vijftiende competitietreffer. Na ongeveer een half uur spelen viel het tweede doelpunt voor de bezoekers via Sami Khedira. Door de nederlaag van nummer twee AS Roma is het verschil tussen beide ploegen nu vier punten terwijl Juventus nog een wedstrijd





Sampdoria-AS Roma

Voor AS Roma leek er geen vuiltje aan de lucht toen Bruno Peres al na vijf minuten spelen voor de 0-1 voorsprong tekende. Dankzij een treffer van Dennis Praet gingen de ploegen met 1-1 rusten, maar Edin Dzeko zette Roma al snel weer op voorsprong. De thuisploeg scoorde binnen drie minuten echter nogmaals twee keer en zette zo de achterstand om in een voorsprong. Bij Roma speelde Kevin Strootman negentig minuten.



Udinese-AC Milan

Voor AC Milan ongeveer eenzelfde scenario als voor AS Roma. Tegen Udinese was er de vroege voorsprong na een goal van Giacomo Bonaventura, maar de bezoekers kwam terug. Dankzij doelpunten van Cyril Thereau en Rodrigo De Paul boog de ploeg de achterstand om in een overwinning. AC Milan bezet na 21 wedstrijden de zevende plaats met 37 punten.



Fiorentina-Genoa

Fiorentina leek optimaal te gaan profiteren van het puntenverlies van AC Milan, maar liet een 3-2 overwinning in de slotfase uit de vingers glippen. Drie minuten voor tijd kreeg Maximiliano Olivera de rode kaart voorgehouden en was er een strafschop voor Genoa. Vanaf de stip maakte Giovanni Simeone vervolgens zijn tweede van de wedstrijd: 3-3. Het verschil tussen AC Milan en Fiorentina op de ranglijst is drie punten.