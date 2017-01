Assaidi geniet van doelpunt: "Ik wilde graag starten"

17:44 – Oussama Assaidi kijkt terug op een meer dan geslaagd debuut voor FC Twente. De vleugelaanvaller hielp met een schot vanaf de middenlijn zijn ploeg zondag aan een 2-1 overwinning op PEC Zwolle. De Tukkers speelden op dat moment al met tien man.



Assaidi ontving de bal na een verkeerde trap van doelman Mickey van der Hart. "Toen de bal van mijn voet vertrok, wist ik al dat ik hem goed had geraakt", vertelt Assaidi aan FOX Sports. Assaidi wist een klein uur vol te maken. "Ik wilde graag starten, ik word sterker door wedstrijden te spelen. In de tweede helft voelde ik wat krampjes. De trainer zag het goed door mij ervan af te halen."



Zwolle-verdediger Bram van Polen was vanzelfsprekend minder tevreden. Zijn ploeg speelde veertig minuten tegen tien man. "Dan is het heel zuur dat we door een fout achterin een tegendoelpunt weggeven. Qua spel kunnen we positief zijn, maar het is wel zaak dat we ons een keer gaan belonen. Wij waren constant in de aanval, maar ons probleem kwam weer boven. We scoren zo moeilijk."