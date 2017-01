Van den Brom: "Eerste fouten die voor ons schadelijk zijn"

17:59 – John van den Brom weigerde zondag na de nederlaag van AZ Alkmaar bij Vitesse (2-1) zijn keeper af te vallen. Sergio Rochet ging bij de doelpunten van de Arnhemmers in de fout.



"Dat hoort bij het spelletje. Sergio is een jonge talentvolle keeper die zich ontzettend goed ontwikkelt. Dit zijn de eerste echte fouten in de competitie die voor ons echt schadelijk zijn. En voor Ben Rienstra ben ik al heel blij dat hij in scoringspositie komt, want daar ben ik heel erg met hem mee bezig. Maar hij moet ze wel gaan scoren", aldus Van den Brom tegenover FOX Sports.



Henk Fraser was op zijn beurt zeer tevreden met de drie punten. "Op het einde kwamen we er niet meer uit, maar dit keer mag het. We hebben twee heel zware wedstrijden gehad. We speelden tegen een uitstekende ploeg, daar hadden we bij vlagen moeite mee. Maar de echt naïeve fouten, dat wordt steeds minder." Vitesse staat zevende in de Eredivisie, AZ noteert een vijfde plek.