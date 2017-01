Dolberg: "Het was niet helemaal een perfecte omhaal"

18:08 – Kasper Dolberg weet eindelijk weer hoe het voelt om voor Ajax te scoren. De jonge aanvaller was zondag trefzeker tijdens de 3-0 overwinning op ADO Den Haag. De negentienjarige had al enige tijd niet meer gescoord.



"Ik ben erg blij met mijn doelpunt. Het is heel fijn om weer te scoren. Het gevoel van het scoren heb ik wel gemist, daarom is het mooi dat ik weer een doelpunt heb kunnen maken. Ik maakte mij er geen zorgen over, maar het hield me wel bezig. Vooral in dit soort wedstrijden, waarin je een aantal goede kansen krijgt, denk je eigenlijk alleen maar aan hoe graag je wil scoren", aldus de Deen tegenover FOX Sports.



"Het is ook een soort van motivatie voor mezelf, denk ik." Dolberg was met een hard schot op de paal en een geweldige omhaal op de lat dicht bij meerdere doelpunten. "Ik ben het meest tevreden over het doelpunt. De omhaal ging er niet in, dus het was niet helemaal een perfecte omhaal."