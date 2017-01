Mourinho schrijft Schweinsteiger in voor Europa League

21:32 – Bastian Schweinsteiger hoeft in de komende dagen niet te rekenen op een vertrek bij Manchester United. De middenvelder stond zondag voor het eerst sinds lange tijd weer eens in de basis bij zijn club.



Schweinsteiger speelde een grote rol tijdens de 4-0 overwinning op Wigan Athletic in de vierde ronde van de FA Cup. De oud-international verzorgde een doelpunt en assist. "Ik denk dat hij nu wel blij is", tekent de Engelse media tijdens de persconferentie op uit de mond van trainer José Mourinho. Op 9 januari 2016 begon Schweinsteiger voor het laatst in de basis.



Van een vertrek is echter geen sprake meer. "Hij komt ook weer op de spelerslijst voor de Europa League, nu we ook ruimte hebben gekregen door het vertrek van Memphis Depay en Morgan Schneiderlin. We hebben niet veel spelers, zeker niet op het middenveld. Hij is een goede optie."