Real Madrid profiteert optimaal van puntenverlies concurrentie

22:32 – Real Madrid staat weer steviger aan kop van de Spaanse competitie. De Madrilenen profiteerden zondag optimaal van het gelijkspel van FC Barcelona en de nederlaag van Sevilla. Real Madrid won in eigen huis met 3-0 van Real Sociedad.



Sociedad had weinig in de melk te brokkelen tegen de koploper van La Liga. De Madrilenen waren heer en meester op eigen veld. Zeven minuten voor de rust kwam Real Madrid op voorsprong. Cristiano Ronaldo stuurde Mateo Kovacic diep en zette hem met zijn pass tegenover doelman Geronimo Rulli. Die kwam zo wild uitstormen, dat Kovacic de bal er alleen maar onderdoor hoefde te schuiven.



Ook bij het tweede doelpunt was Kovacic betrokken. Ditmaal gaf hij de assist op Ronaldo. Alvaro Morata bepaalde de eindstand op 3-0 in het voordeel van Real Madrid. Sociedad eindigde het duel met tien man vanwege een tweede gele kaart voor Inigo Martinez. Hij kwam nogal wild inzetten op Casemiro. Met een duel minder gespeeld staat Real vier punten voor op Barça en Sevilla.



Sevilla

Sevilla verloor eerder op de avond met 3-1 van Espanyol. De ploeg van trainer Jorge Sampaoli speelde na een minuut al met tien man door een rode kaart voor Nicolas Pareja. Diego Reyes benutte de gegeven strafschop. Sevilla kwam nog terug via Stevan Jovetic, maar Espanyol stelde door toedoen van Navarro en Gerard een overwinning veilig.