Mertens voorkomt nederlaag Napoli tegen Palermo

22:49 – Napoli heeft zondag dankzij Dries Mertens een punt overgehouden aan de wedstrijd tegen Palermo: 1-1. De ploeg uit Napels stond al vroeg op achterstand. Een blunder van de keeper betekende uiteindelijk een gelijkspel, maar diezelfde goalie hield Napoli veelvuldig van het scoren.



Palermo stond razendsnel op voorsprong tegen Napoli. De wedstrijd was zes minuten oud op het moment dat Ilija Nestorovski zijn naam op het scorebord zette. Op aangeven van Andrea Rispoli knikte hij een voorzet snoeihard binnen. Napoli moest daarna het spel maken en kwam daardoor ook tot kansen. Jose Callejon zag een inzet net over de lat verdwijnen, terwijl de keeper met een uiterste inspanning een treffer van Dries Mertens voorkwam.



Doelman Josip Posavec toverde even later eveneens een goede redding uit de hoge hoed op een inzet van Mertens. In de tweede helft bleef Napoli drukzetten op het doel van Palermo, met Mertens als meest dreigende speler. De Belgische dribbelaar verkeert momenteel in topvorm in de Italiaanse competitie. Ook teamgenoot Lorenzo Insigne slaagde er niet in om de doelman te verschalken. Posavec keepte op dat moment een wedstrijd zonder fouten.



Bij de gelijkmaker ging de goalie echter opzichtig in de fout. Een verdekt schot van Mertens rolde recht in de handen van de sluitpost, die de bal door zijn benen voelde glippen en in het doel zag eindigen. Het signaal voor Napoli om op zoek te gaan naar het winnende doelpunt, maar Posavec maakte zij fout goed door Piotr Zielinski en Elseid Hysaj van scoren af te houden.



Napoli staat na het gelijkspel op een derde plek in de Serie A. De achterstand op nummer twee AC Milan is twee punten en Juventus staat met een duel minder gespeeld zes punten voor. Palermo staat negentiende met slechts elf punten.