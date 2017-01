Tuchel baalt van late nederlaag met Borussia Dortmund

29 januari 2017 – Het lukte Borussia Dortmund zondag niet een overwinning over de streep te trekken tegen FSV Mainz. De Bundesliga-club stond al vroeg op voorsprong, maar Mainz kwam in de slotfase terug met de gelijkmaker: 1-1.



"We speelden voor rust best aardig, maar helaas waren we niet in staat om onze dominantie verder uit te spelen en vaker te scoren. Dit is heel vervelend", reageert de coach in de Duitse media. "We gaven tot de gelijkmaker eigenlijk nauwelijks iets weg. In defensief opzicht waren we alert en we gingen goed met hun counters om."



"We hadden nu echt meer punten moeten hebben. Nu wordt het wel heel moeilijk." Dortmund staat in de Duitse competitie op een tegenvallende vierde plek met een achterstand van veertien punten op koploper Bayern München. Daartussen staan nog RB Leipzig en Eintracht Frankfurt.