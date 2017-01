Janssen wilde pingel per se nemen: "Weinig gespeeld"

9:26 – Vincent Janssen wist afgelopen zaterdag voor de vierde keer (vier strafschoppen) het net te vinden in het shirt van Tottenham Hotspur. De Nederlandse spits verzilverde een penalty in de moeizame maar spectaculaire 4-3 overwinning op Wycombe Wanderers in de FA Cup.



"Wat een wedstrijd was dit", zegt Janssen op de clubwebsite over het amusementrijke bekerduel. "Wycombe speelde een zeer goede wedstrijd en vocht voor iedere meter, terwijl wij eerst niet best speelden. Daarna maakten we het ze door onze wilskracht nog heel lastig. We hebben hard gewerkt en zijn verdiend door naar de volgende ronde", aldus de Nederlandse spits.



Janssen kreeg voor zijn invalbeurt, meteen na rust, uitgebreide instructies van manager Mauricio Pochettino. "Ik moest van hem vooral positie kiezen in de zestien meter, omdat de bezetting voor het doel in de eerste helft niet goed was", stelt Janssen, die maar wat graag de gegeven penalty wilde nemen. "Ik was zeer gretig, omdat ik de afgelopen weken maar weinig gespeeld heb en dat toch een kans is om jezelf te laten zien. Dat deed ik, en daar ben ik zeer blij mee."