Roda heet met El Makrini zesde winteraanwinst welkom

13:56 – Dat Roda JC door de komst van de Zwitsers/Russische mede-eigenaar Aleksei Korotaev opeens veel financiële middelen heeft om de selectie van kwaliteitsimpulsen te voorzien, is wel duidelijk. De eredivisionist uit Kerkrade heeft maandag haar zesde winterse versterking gepresenteerd, in de persoon van Mohamed El Makrini.



El Makrini komt over van het Deense Odense BK en heeft een contract voor 2,5 seizoen getekend in het Parkstad Limburg Stadion. De Utrecht brak in het verleden bij FC Den Bosch door in het betaalde voetbal en verliet de Bossche club in 2011 voor SC Cambuur. De club uit Leeuwarden verruilde hij in 2015 voor een avontuur in Denemarken.



"Mohamed stond al enige tijd op ons lijstje", geeft technisch directeur Ton Caanen aan op de website van Roda JC. "Hij is basisspeler bij Odense BK en we zijn verheugd dat hij desondanks de overstap naar ons maakt. Hij kent het Nederlandse voetbal en heeft ervaring in de Eredivisie."



Eerder wist Roda JC al de komst van Thanasios Papazoglou, Bryan Verboom, Beni Badibanga, Ognjen Gnjatic en Stefan Savic af te ronden. Daar komt Lyes Houri nog bij.