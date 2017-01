Babel helpt Besiktas met treffer aan zege en koppositie

20:13 – Ryan Babel bewees maandagavond opnieuw zijn waarde voor Besiktas. De aanvaller was trefzeker in het met 5-1 gewonnen competitieduel met Konyaspor en gaf eveneens een assist. Door de overwinning gaat Besiktas aan kop in de Turkse Süper Lig.



In eigen huis zorgde Babel al na negen minuten voor de openingstreffer. Afgelopen week was de aanvaller eveneens trefzeker in de competitie. Oguzhan Ozyakup verdubbelde twintig minuten later de score en op aangeven van Babel werkte Cenk Tosun nog voor rust de 3-0 binnen.



De spits maakte na de pauze eveneens de 4-0. Konyaspor kwam dankzij een eigen doelpunt van Dusko Tosic ook nog op het scorebord te staan, maar enkele minuten voor tijd schoot Tosun de 5-1 binnen en maakte zo zijn hattrick compleet. Door de zege heeft Besiktas 44 punten uit negentien wedstrijden, twee meer dan achtervolger Istanbul Basaksehir.