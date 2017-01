Valencia gaat onderuit op bezoek bij Las Palmas

23:09 – Na twee overwinningen in de Primera División leed Valencia maandagavond opnieuw een nederlaag. Op bezoek bij Las Palmas ging de ploeg van trainer Voro met 3-1 onderuit. Daardoor lukt het Valencia vooralsnog niet om de onderste regionen ver achter zich te laten.



Valencia kende een goede start en kwam op een 0-1 voorsprong dankzij Santi Mina. Nog voor rust maakte Las Palmas via Jonathan Viera echter alweer de aansluitingstreffer. Valencia kreeg nog een domper te verwerken toen Munir El Haddadi na de pauze kort na elkaar twee gele kaarten ontving en kon gaan douchen.



Met tien man was het verzet van Valencia snel gebroken en treffers van Mauricio Lemos en Kevin-Prince Boateng zorgden voor een 3-1 overwinning van de thuisploeg. Valencia staat op de vijftiende plaats in de Primera División met zes punten meer dan de eerste club in de gevarenzone, Sporting Gijon. Wel heeft de club nog een wedstrijd in te halen.