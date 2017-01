Neres komt naar Ajax, maar het is wel een 'lastige klus'

9:49 – Het heeft wat voeten in aarde, maar David Neres lijkt zich op de slotdag van de winterse transferperiode wel officieel speler van Ajax te mogen noemen. De 19-jarige buitenspeler uit Brazilië gaat ondanks de nodige drempels op de weg naar Amsterdam hoogstwaarschijnlijk een contract voor 4,5 seizoen tekenen in de ArenA.



Dat hebben bronnen binnen Ajax bevestigd tegenover De Telegraaf. De ochtendkrant deed navraag bij Revien Kanhai van Forza Sports Group en kreeg daar ook een bevestiging. "Maar het afronden van het papierwerk wordt door de tijdsverschillen met Brazilië en Ecuador, waar David momenteel met Brazilië onder 20 aan het Zuid-Amerikaanse kampioenschap deelneemt, nog een hele klus", zegt Kanhai.



"Alle documenten kunnen dinsdag pas vanaf 15.00 uur in orde worden gemaakt en we hopen de deal rond 20.00 uur, 21.00 uur af te ronden", aldus Kanhai. Ondertussen stellen Braziliaanse media al dat Ajax en São Paulo FC al akkoord zijn over Neres, die zelf ook al overeenstemming bereikt zou hebben met de Amsterdamse club. Ajax betaalt naar verluidt wat minder dan de 15 miljoen euro waarover veelvuldig gesproken wordt.



Ajax kan de komst van Neres uitstekend gebruiken. Amin Younes, Bertrand Traoré, Justin Kluivert en Vaclav Cerny zijn de enige volwaardige buitenspelers in Amsterdam en de helft van deze spelers is momenteel niet beschikbaar. Een kanttekening bij het aantrekken van Neres is dat de Braziliaan pas half februari beschikbaar zal zijn.