Gözübüyük fluit AZ-PSV, Higler leidt Feyenoord bij Twente

12:45 – Zoals op elke dinsdag heeft de KNVB de scheidsrechters voor het komende eredivisieweekend bekendgemaakt. Serdar Gözübüyük is door de voetbalbond aangewezen als scheidsrechter voor de clash tussen AZ en PSV, dat op papier het mooiste affiche van de 21ste speelronde is.



Voor koploper Feyenoord staat er ook een mooie wedstrijd op het menu. De Rotterdammers, nog steeds vijf punten los ten opzichte van Ajax, gaan op bezoek bij FC Twente. Dennis Higler zal de scheidsrechter van dienst zijn in De Grolsch Veste. Nummer twee Ajax wordt komende zondag, op visite bij Roda JC, gefloten door Danny Makkelie.



De 21ste speelronde van de Eredivisie wordt geopend door het duel tussen ADO Den Haag en Vitesse. Siemen Mulder, die zaterdag vierde official is bij AZ-PSV, is de arbiter van deze wedstrijd.



Aanstellingen scheidsrechters Eredivisie

20.00 uur / ADO Den Haag - Vitesse: Mulder18.30 uur / NEC - Go Ahead Eagles: Kuipers19.45 uur / AZ - PSV: Gözübüyük19.45 uur / Willem II - Heracles Almelo: Lindhout20.45 uur / FC Groningen - Excelsior: Van de Graaf12.30 uur / Roda JC - Ajax: Makkelie14.30 uur / Sparta - PEC Zwolle: Nijhuis14.30 uur / FC Twente - Feyenoord: Higler16.45 uur / FC Utrecht - sc Heerenveen: Kamphuis