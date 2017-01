Groningen: Mahi zeer gewild, Hateboer op weg naar Italië

15:19 – In een statement op de officiële website van FC Groningen heeft algemeen directeur Hans Nijland aangegeven dat het een roerige laatste dag van de transferwindow is voor de club uit het noorden. Het is namelijk nog maar de vraag of Mimoun Mahi en Hans Hateboer in de komende uren in het Noordlease Stadion zullen blijven.



"Afgelopen zaterdag kregen we vanuit Engeland een serieus bod binnen op Mimoun Mahi. Dat bod hebben wij naast ons neergelegd, te meer daar wij ons eerst wilden focussen op de derby met Heerenveen. Het bod op Mahi werd daarna verhoogd, maar ook dat hebben we niet geaccepteerd. Vannacht kwam een derde bieding van de betreffende Engelse club bij ons binnen", zegt de bestuurder. "Er is ons veel aan gelegen Mimoun Mahi bij FC Groningen te houden, maar een ieder zal begrijpen dat er ergens een financiële grens ligt die wij niet meer kunnen negeren. Op dit moment is absoluut nog niet aan te geven hoe dit verhaal zal aflopen."



En dan is Hans Hateboer ook nog eens nadrukkelijk op weg naar Italië. "Hij is dinsdagochtend naar Italië gevlogen om zich te oriënteren bij Atalanta Bergamo. De Italianen meldden zich maandag bij ons met een concreet bod. Wij hebben al een tijd terug aangegeven dat het onze voorkeur had Hateboer deze transferwindow te verkopen, omdat hij aan het einde van dit seizoen transfervrij de deur uit zou lopen omdat hij zijn aflopende contract niet wenste te verlengen. Dat scenario was en is voor ons niet wenselijk. Daarnaast heeft Hateboer zelf de nadrukkelijke wens uitgesproken deze stap naar Italië te willen maken. In overleg met de technische staf zijn wij de mening toegedaan, dat we zijn vertrek intern kunnen oplossen", maakt Nijland duidelijk.



Tot slot geeft Nijland aan dat Groningen, in tegenstelling tot bepaalde berichtgeving, 31.300 euro heeft overgehouden aan de transfer van Tjaronn Chery van Queens Park Rangers naar China.