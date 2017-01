Groningen: Hateboer verkast naar Atalanta, Mahi blijft

17:26 – Eerder vandaag hulde algemeen directeur Hans Nijland zich in nevelen over transfers bij FC Groningen, maar inmiddels is er meer duidelijkheid gekomen. De club maakt bekend dat de transfer van Hans Hateboer naar Atalanta Bergamo rond is, maar dat Mimoun Mahi niet mag vertrekken. "We willen in de tweede seizoenshelft graag onze sportieve ambities realiseren", legt Nijland uit.



Rechtsback Hateboer wilde zijn aflopende contract bij Groningen niet verlengen en daardoor zinspeelde de club op een winterse transfer. Die is er met een overstap naar Atalanta dus nu gekomen. Volgens de eredivisionist tekent Hateboer, die in totaal 111 wedstrijden voor Groningen speelde, in Italië een contract voor meerdere seizoenen.



Algemeen directeur Hans Nijland maakte eerder vandaag al melding van de interesse van de oude club van Marten de Roon. "Hij is dinsdagochtend naar Italië gevlogen om zich te oriënteren bij Atalanta. De Italianen meldden zich maandag bij ons met een concreet bod. Wij hebben al een tijd terug aangegeven dat het onze voorkeur had Hateboer deze transferwindow te verkopen, omdat hij aan het einde van dit seizoen transfervrij de deur uit zou lopen omdat hij zijn aflopende contract niet wenste te verlengen. Dat scenario was en is voor ons niet wenselijk. Daarnaast heeft Hateboer zelf de nadrukkelijke wens uitgesproken deze stap naar Italië te willen maken", zei hij.



Clubtopscorer Mahi blifft

"Afgelopen vrijdag kregen we vanuit Engeland een serieus bod binnen op Mimoun Mahi", legt Nijland uit over de clubtopscorer. "Die bieding hebben wij naast ons neergelegd, te meer daar wij ons eerst wilden focussen op de derby met Heerenveen. Het bod op Mahi werd daarna verhoogd, maar ook dat hebben we niet geaccepteerd. Vannacht kwam een derde bieding van de betreffende Engelse club bij ons binnen. Er was ons veel aan gelegen Mahi bij FC Groningen te houden. Dat was echter nog spannend, want een ieder kan begrijpen dat er ergens een financiële grens ligt die wij niet meer kunnen negeren. We zijn blij dat het ons is gelukt Mahi in Groningen te houden. We willen in de tweede seizoenshelft graag onze sportieve ambities realiseren en Mimoun Mahi speelt daarin een belangrijke rol."