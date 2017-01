Watford en Ighalo kunnen Chinees geld niet weerstaan

20:31 – Na 2,5 jaar zegt Odion Ighalo de Premier League vaarwel. Zoals verwacht gaat de 27-jarige aanvaller het avontuur in de Chinese competitie aan. Dat maakt Watford, dat ongeveer 23 miljoen euro voor de aanvaller ontvangt, dinsdagavond wereldkundig.



Ighalo tekent een contract bij Changchun Yatai, dat hem dus overneemt van Watford. Bij de club van Nordin Amrabat en Daryl Janmaat speelde de Nigeriaan de afgelopen 2,5 jaar. Meestal was hij basisspeler bij de Engelse middenmoter.



In totaal scoorde Ighalo 38 treffers in honderd wedstrijden voor Watford. Die club plukte hem in juli 2014 weg bij het Spaanse Granada.