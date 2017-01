Ajax heeft kort voor deadline gewenste aanwinst binnen

21:56 – Fans van Ajax hebben er lang op moeten wachten, maar de club heeft de gewenste versterking voor de vleugels nu definitief binnen. De club uit Amsterdam maakt twee uur voor het verstrijken van de transferdeadline bekend dat David Neres, die overgenomen wordt van São Paulo, de gelederen komt versterken. Ajax meldt dat het twaalf miljoen euro heeft betaald voor de aanvaller.



Het contract van de aanvaller heeft een looptijd tot de zomer van 2021, meldt Ajax. De Amsterdammers hebben een transfersom van twaalf miljoen euro betaald, al kan het bedrag nog oplopen tot vijftien miljoen euro. Voorlopig zal Neres zich nog niet melden bij de Amsterdamse club, aangezien hij momenteel met Brazilië actief is op het Zuid-Amerikaans kampioenschap.



"Neres is een speler die we al een tijdje willen hebben. Hij is één van de grootste talenten van Zuid-Amerika, het is mooi dat hij voor Ajax heeft gekozen", reageert directeur Marc Overmars. "Hij is een rechtsbuiten die ook op de linkerflank kan spelen, dat is wat we nodig hebben. Hij is nog maar negentien jaar en hij zal hier moeten wennen, maar ik ga ervan uit dat we dit seizoen al plezier aan hem gaan beleven. Het is bekend dat we niet ruim in de buitenspelers zitten en we hebben nog veel belangrijke wedstrijden voor de boeg. Daarom ben ik blij dat hij binnenkort al hier in Amsterdam is en niet pas in de zomer."