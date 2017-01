Utrecht slijt Rubin aan Deense club: "Gunnen hem de kans"

22:11 – Rubio Rubin staat niet langer onder contract bij FC Utrecht. Dinsdagavond is bekendgemaakt dat de twintigjarige Amerikaan zijn heil gaat zoeken in Denemarken, bij Silkeborg IF. Trainer Erik ten Hag stelt dat de club hem de kans om te vertrekken, niet kon ontnemen.



"Het was een wens van Rubio om in aanmerking te komen voor een basisplaats bij een team in een Europese competitie. De mogelijkheden bij FC Utrecht waren beperkt. Met deze transfer gunnen wij hem de mogelijkheid om elders voor zijn kans te gaan", reageert Ten Hag.



Rubin, viervoudig international van de VS, speelde sinds 2014 voor FC Utrecht.