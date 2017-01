Transfer Krul naar AZ is rond: "Wil speelminuten maken"

22:51 – Wie voorafgaand aan dit seizoen zou zeggen dat Tim Krul in januari speler van AZ zou zijn, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Toch is het zo. De doelman maakt per direct de overstap van Ajax naar de Alkmaarse club, zo is dinsdagavond bekendgemaakt. AZ huurt de keeper tot komende zomer van Newcastle United.



"Ook al hebben we liever drie Eredivisiewaardige keepers in de A-selectie, ik denk dat dit voor iedereen het beste is", reageert Ajax-directeur Marc Overmars op de clubwebsite. "Newcastle wil graag dat hij speelminuten maakt en Tim zelf wil na zijn lange revalidatie ook wedstrijden keepen op een zo hoog mogelijk niveau. Andre Onana heeft zich de afgelopen maanden erg goed ontwikkeld en zijn plaats onder de lat afgedwongen. Dat was voor Tim een erg lastige situatie, al hebben we daar nagenoeg niks van gemerkt want hij heeft zich professioneel opgesteld. Het is jammer dat het zo gelopen is. Wij wensen hem veel succes in zijn verdere carrière."



Bij AZ moet Krul de concurrentie aangaan met Sergio Rochet en Gino Coutinho.