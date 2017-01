Lazio boekt knappe zege en bekert verder in Italië

31 januari 2017 – Met Wesley Hoedt en Stefan de Vrij als centraal duo in de verdediging heeft Lazio Roma dinsdagavond een knappe zege geboekt in de kwartfinale van de Coppa Italia. Op visite bij Internazionale won de formatie uit de hoofdstad in een heetgebakerd duel met 0-2. In de Belgische beker is het RC Genk van Albert Stuivenberg teleurstellend uitgeschakeld door Oostende.



Lazio kende in Milaan een uitstekende start, aangezien Felipe Anderson al na twintig minuten de 0-1 tegen de touwen kopte. Toen Inter-verdediger Miranda in de tweede helft vervolgens rood kreeg vanwege een overtreding in het strafschopgebied en Lucas Biglia vervolgens de penalty benutte, zat Lazio helemaal op rozen. Via een late goal van Marcelo Brozovic kwam Inter echter toch nog terug in de wedstrijd, maar een nederlaag wist de thuisploeg niet meer af te wenden. Ook niet toen Lazio-verdediger Daniel Radu in de 76ste minuut een rode kaart kreeg.



Voor Racing Genk is het bekertoernooi van België voorbij. Na de 1-1 in het eerste duel bleek een 0-1 nederlaag tegen Oostende dinsdagavond fataal voor het team van Albert Stuivenberg. De enige goal in de wedstrijd werd gemaakt door Knowledge Musona, die al na acht minuten scoorde in de halve finale.