Wijnaldum redt punt voor Liverpool tegen Chelsea

31 januari 2017 – De kraker tussen Liverpool en koploper Chelsea was er één om van te smullen. Na een vroege voorsprong voor de Londenaren knokten The Reds zich na rust sterk terug: 1-1. Man of the match bij de thuisploeg was zonder twijfel Georginio Wijnaldum, die zelf voor de gelijkmaker tekende.



De maand januari was niet bepaald een fijne maand voor Jurgen Klopp en zijn mannen. Na puntenverlies in de Premier League ging Wolverhampton er ineens vandoor met de winst op Anfield, waardoor het avontuur in de FA Cup zomaar over was. En Liverpool wist dat het moest winnen van koploper Chelsea, dat op voorhand al tien punten voorsprong had.



Maar het elftal van Antonio Conte is een zeer stugge tegenstander. Dankzij de sterke driemans-defensie en Thibaut Courtois onder de lat, is het de minst gepasseerde ploeg in de Premier League. Met Eden Hazard en Diego Costa voorin heeft het ook nog eens twee gevaarlijke goalgetters.





Toch kwam de 0-1 van Chelsea verrassend genoeg van de voet van David Luiz. De Braziliaan schoot een vrije trap binnen, terwijl doelman Simon Mignolet nog bezig was met coachen. Binnenkant-paal vloog de bal zomaar binnen na 25 minuten spelen. Het was een heerlijke trap van Luiz, die 'm niet meer leek te nemen maar dus toch ineens de aanloop nam. En met succes.



Vervolgens lag de bal letterlijk bij The Reds. Liverpool moest eigenlijk winnen om aansluiting te houden met de top drie, maar voorin liep het totaal niet. Het ontbrak aan een zuivere eindpass. Roberto Firmino kreeg plotseling wel een enorme kans op 1-1, maar hij raakte de bal helemaal verkeerd. Sadio Mané, die weer terugkeerde na de uitschakeling van Senegal in de Afrika Cup en op de bank begon, was hard nodig voorin om het sterke Chelsea-blok helpen te doorbreken.



Maar precies op het moment dat de zoveelste aanval stuk leek te lopen, was daar Georginio Wijnaldum met de treffer die Liverpool zo hard nodig had. Hij reageerde oplettend op een voorzet van James Milner en knikte van dichtbij binnen. Uitgerekend Victor Moses, oude bekende op Anfield, gaf op ongelukkige wijze de 'assist'. Even later leek het alsnog helemaal mis te gaan voor Liverpool, nadat Joël Matip Diego Costa aantikte. Maar de Spanjaard, die zelf achter de bal ging staan, faalde vanaf elf meter. Hij gaf zelfs complimenten aan Mignolet, die razendsnel de goede hoek indook.



In de slotfase nam het elftal van Klopp meer risico, met Mané erbij en Milner bijna als extra linksbuiten. Het leverde opnieuw een grote kans op voor Firmino, die het vizier weer niet op scherp had. Aan de andere kant had invaller Pedro het duel nog kunnen beslissen voor Chelsea, maar hij mikte de bal net voorlangs.



Het bleef bij 1-1, en dat voelde toch wel als een overwinning voor de Londenaren, die het ook op die manier vierden met de meegereisde supporters. Liverpool blijft steken op plek vier, met een punt achterstand op Arsenal en Tottenham. Koploper Chelsea is nog steeds negen punten los van de Spurs.