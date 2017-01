ADO hengelt El Khayati binnen, Scamacca weg bij PSV

23:16 – ADO Den Haag heeft een opvallende naam uit de hoge hoed getoverd als versterking voor de selectie. Abdenasser El Khayati wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van Queens Park Rangers. Ondertussen neemt PSV, zoals verwacht, afscheid van Gianluca Scamacca.



El Khayati werd geboren in Rotterdam en kwam tot dusver voor FC Den Bosch, Olympiakos Nicosia, Kozakken Boys en Burton Albion uit. Die club liet hem vorig jaar naar QPR gaan, maar nu gaat hij zijn geluk beproeven in de Eredivisie. Dat meldt ADO op de eigen website.



Waar ADO een speler aantrekt, zwaait PSV een speler uit. Gianluca Scamacca vertrekt per direct naar het Italiaanse Sassuolo, waar ook Timo Letschert speelt. "Bij ons verliep de ontwikkeling van Gianluca niet zoals wij dat voor ogen hadden", reageert technisch manager Marcel Brands. "Voor een Italiaanse speler blijft de Serie A daarnaast altijd iets magisch. Gianluca is bij Sassuolo een plek in de A-selectie in het vooruitzicht gesteld en die kans wilde hij graag grijpen. Daar hebben wij begrip voor getoond, zonder het zakelijke aspect uit het oog te verliezen. We wensen hem alle succes bij Sassuolo."