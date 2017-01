Concurrent voor De Roon, Palace shopt in Griekenland

0:08 – In de Premier League is er in de late uurtjes nog veel gebeurd op de transfermarkt. Zo heeft Middlesbrough middenvelder Adlene Guedioura voor enkele miljoenen weggeplukt bij Watford en hebben ook Crystal Palace en West Bromwich Albion nog toegeslagen.



Boro heeft zo'n vier miljoen euro betaald voor de Algerijn, die een concurrent van Marten de Roon zal worden op het middenveld. De ervaren controleur, die al meer dan 170 duels in Engeland heeft gespeeld, heeft voor 2,5 jaar getekend bij de promovendus.



Ook Crystal Palace en West Brom hebben nog een nieuwe speler gehaald. Palace neemt Luka Milivojevic over van Olympiakos Piraeus, terwijl West Brom verdediger Marc Wilson heeft overgenomen van AFC Bournemouth.