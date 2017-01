NAC Breda vindt met Oosterwijk toch een nieuwe spits

0:15 – Het zijn hectische uren geweest op de burelen bij NAC Breda. De club zette op de laatste dag van de window in op de komst van Dennis van der Heijden, maar wist de spits van ADO Den Haag niet aan te trekken omdat de eredivisionist de aanvaller alleen wilde verhuren. Ondanks dat die transfer in rook opging voor NAC, heeft de club toch nog een nieuwe spits aangetrokken. Jari Oosterwijk komt, op huurbasis, over van FC Twente.



NAC maakt de transfer van de 21-jarige spits enkele minuten na het verstrijken van de deadline wereldkundig. "Het was inmiddels bekend dat het aantrekken van een extra spits onze voorkeur had", vertelt directeur Hans Smulders. "Jari is een jonge, talentvolle aanvaller die bij FC Twente al een aardige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hij is fit, kan direct presteren en heeft al ervaring in de Jupiler League en de Eredivisie. Met het vastleggen van Jari hebben wij een spits binnengehaald die kan concurreren met Cyriel Dessers, maar tegelijkertijd ook samen met hem in één elftal kan spelen. Hij is het type spits dat wij nog zochten en daarmee is onze selectie definitief compleet."



Bij Twente kwam Oosterwijk dit seizoen niet verder dan tien invalbeurten.