Klopp: "Liever zo'n gelijkspel dan een lelijke overwinning"

8:33 – De Engelse kraker tussen Liverpool en Chelsea eindigde dinsdagavond in een 1-1 gelijkspel op Anfield. De thuisploeg had een overwinning nodig om de tweede plaats te pakken in de Premier League, maar kwam dus niet verder dan een punt. Toch is manager Jürgen Klopp tevreden.



"Ik ben zeer te spreken over mijn team", zegt Klopp op de clubwebsite over het optreden van Liverpool. "Het moge duidelijk zijn dat we tegen een uitstekend en ervaren team speelden, maar we hebben het goed gedaan. Vanaf de eerste seconde zaten we lekker in de wedstrijd en waren we agressief. We speelden met bereidheid, passie, de wil om te winnen en gretigheid", aldus Klopp.



Toch leverde het dus geen zege op. "Maar ik heb echt liever een gelijkspel als deze met een goed optreden dan dat ik drie punten pak en geen idee heb waarom dat gelukt is", stelt de Duitse manager. "Natuurlijk is het wel het beste om een wedstrijd als deze te spelen en ook te winnen, maar het kan niet altijd perfect zijn. Toch heb ik dus een goed gevoel overgehouden aan deze pot. Het voetbal ziet er soms echt goed uit."



Georginio Wijnaldum wist de 1-1 te maken voor Liverpool.