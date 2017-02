IFAB gaat zich buigen over tijdstraf bij gele kaarten

12:09 – Er is mogelijk een doorbraak in de spelregels van het voetbal in de maak. De internationale spelregelcommissie IFAB heeft laten weten dat het in de komende vergadering (3 maart) tijdstraffen bij gele kaarten zal bespreken. Dit thema werd onlangs al besproken door FIFA-adviseur Marco van Basten.



In sporten als handbal, (ijs)hockey en waterpolo worden er al tijdstraffen uitgedeeld tijdens wedstrijden, maar in het voetbal is nog altijd sprake van overtredingen, gele kaarten en rode kaarten. Bij Europese jeugdtoernooien wordt al een tijdje geëxperimenteerd met tijdstraffen. Als deze daadwerkelijk ingevoerd worden, zal dit echter eerst nog niet gebeuren bij het profvoetbal. Dat wordt later mogelijk dan wel gedaan.



Het gebruik van de videoscheidsrechter is ook een actueel thema bij de IFAB. De tests die momenteel gedaan worden, worden nader uitgebouwd. Er zal bijvoorbeeld in meer competities worden getest. De KNVB liet deze week aan FCUpdate.nl weten dat het 'nog liever vandaag dan morgen' heeft dat de videref mag worden ingevoerd in de Eredivisie. In de KNVB Beker wordt al getest met de videoscheids.



De IFAB gaat in de vergadering van 3 maart ook haar eigen strategie en de rol van de aanvoerders bespreken.