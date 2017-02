Real Madrid verhuurt Lucas Silva, Sunderland haalt talent

12:22 – Real Madrid laat Lucas Silva wederom elders vlieguren maken. De middenvelder is voor achttien maanden verhuurd aan de Braziliaanse club Cruzeiro. Dat heeft de Madrileense club officieel bevestigd.



Lucas Silva keert zodoende voor anderhalf jaar terug bij de club die hem in januari 2015 voor een slordige 14 miljoen euro aan Real Madrid verkocht. In het Estadio Santiago Bernabéu kwam Lucas Silva zeer weinig aan spelen toe. Nadat hij slechts negen keer in actie was gekomen voor de Madrileense hoofdmacht, werd hij uitgeleend aan Olympique Marseille. De 23-jarige middenvelder leek daarna aan Sporting CP verhuurd te worden, maar daar kwam hij niet door de medische keuring vanwege hartklachten. Nu verkast hij dus weer naar Brazilië.



Sunderland

In navolging van Darron Gibson en Bryan Oviedo, die beiden overkwamen van Everton, heeft Sunderland ook Sam Brotherton vastgelegd. De 20-jarige international van Nieuw-Zeeland tekent tot medio 2019 in het Stadium of Light, waar hij eerst in de beloftenploeg terechtkomt.