Buitenland: Monaco wint spektakelstuk, Celtic domineert

1 februari 2017 – Paris Saint-Germain is op overtuigende wijze doorgedrongen tot de laatste zestien van de Coupe de France. De ploeg van trainer Unai Emery won woensdag bij de laatste 32 met 0-4 van Stade Rennes, door goals van Julian Draxler (2), Lucas Moura en Hatem Ben Arfa.



AS Monaco had het tegen derdeklasser FC Chambly stukken lastiger, maar won wel in een doelpuntenfestijn. De Monegasken stonden binnen 48 minuten met 0-3 voor, maar zagen de thuisclub nog terugkomen tot 3-3. In de verlenging maakten Kevin N'Doram en Kamil Glik alsnog het verschil voor Monaco, al deed Romain Padovani in de slotfase nog iets terug namens Chambly (4-5). In de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd, bij een 2-3 stand, was Monaco met tien man komen te staan door een directe rode kaart van Andrea Raggi.



Zulte Waregem naar bekerfinale

Celtic wint ook van Aberdeen

Nog zonder Robert Mühren bij de selectie haalde Zulte Waregem de finale van de Belgische beker. In de halve eindstrijd werd, na thuis al met 1-0 de baas te zijn geweest, de return bij KAS Eupen met 0-2 gewonnen. In de finale op 18 maart is Oostende, dat het RC Genk van Albert Stuivenberg uitschakelde, de tegenstander.In Schotland boekte Celtic haar 22ste overwinning in 23 duels. Met Dorus de Vries op de bank werd ditmaal subtopper Aberdeen met 1-0 verslagen. Voormalig FC Twente-speler Dedryck Boyata maakte twaalf minuten na rust het verschil. Met 67 punten gaat Celtic onbedreigd aan kop in de competitie. Het heeft 25 punten voorsprong op nummer twee Rangers FC, dat met 4-1 verloor bij Hearts.