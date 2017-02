Madrid en Baku willen Champions League-finale 2019

13:51 – De finale van de Champions League van het seizoen 2018/2019 wordt gespeeld in Baku of Madrid, zo heeft de UEFA vrijdag laten weten. Beide steden hebben een bid gedaan voor de huisvesting van het evenement. De UEFA kiest in september de speellocatie voor het duel.



Het stadion in Madrid betreft het Wanda Metropolitano, het nieuwe onderkomen van Atlético Madrid dat later dit jaar wordt geopend. Het Olympisch Stadion van Baku wordt tijdens het EK van 2020 gebruikt voor drie groepsduels en één kwartfinale. Beide stadions bieden plaats aan ongeveer 70.000 toeschouwers.



Het is de eerste keer dat de UEFA bekend heeft gemaakt welke steden zich hebben gemeld voor de organisatie van de Champions League-finale. Het is één van de wijzigingen van de nieuwe voorzitter Aleksander Ceferin.